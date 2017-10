Se non è stato un record di sicuro ci è mancato poco: nella giornata di martedì, infatti, lungo l'Autostrada del Brennero il traffico è stato non da "bollino nero", ma nerissimo: un lungo serpentone di automobili e camion erano in coda sull'A22 tra i caselli di Egna e il valico del Brennero. A provocare il caos è stata la festività del giorno dell’unità tedesca, celebrato martedì 3 ottobre. Con l’occasione, infatti, il governo ha imposto il blocco del traffico pesante. La Camera di commercio di Bolzano ha dichiarato che a contribuire a congestionare il traffico vi è stato anche un secondo fattore: il blocco indetto dall’Austria per mezzi provenienti dalla vicina Germania al quale ha fatto seguito l’annuncio di un possibile stop anche per l’A13, ossia il tratto tirolese dell’autostrada del Brennero. Ne è scaturita una condizione eccezionale, con migliaia di automobilisti bloccati in autostrada e migliaia di tir che viaggiavano a passo d’uomo. Tutto ciò per quasi 100 chilometri, un vero e proprio incubo che ha mandato su tutte le furie – oltre ai conducenti – la Camera di Commercio: "Il giorno dopo la Festa dell’Unità della Germania – ha commentato il presidente dell'ente Michl Ebner – il Tirolo ha messo in pratica questa misura limitando il traffico di tir in arrivo dalla Germania sull’autostrade della Valle dell’Inn a un contingente massimo di 250/300 unità all’ora. Servono alternative migliori al divieto. Una soluzione a breve termine per le giornate di punta potrebbe arrivare da una distribuzione del traffico sull’arco delle 24 ore".

Michl Ebner ha continuato: "Nell’area di Kufstein Nord è stato allestito un posto di controllo, nel quale a partire dalle 5 di mercoledì mattina i tir hanno dovuto rallentare o fermarsi. L’operazione verrà ripetuta il 27 ottobre, dopo la festa nazionale austriaca. La Germania si è già rivolta alla Commissione europea, in quanto il Tirolo violerebbe con queste limitazioni del traffico merci i principi del mercato interno europeo. Nonostante questo – prosegue la nota – il Tirolo ha preso in considerazione il blocco dei tir sull’autostrada A13 del Brennero, fatto che ha portato al collasso del traffico in Alto Adige nella giornata di mercoledì 4 ottobre. Come paese si transito non è possibile isolarsi: le vie di transito esistenti devono essere sfruttate meglio, il traffico va distribuito e le ore di punta evitate".