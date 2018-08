Martedì mattina, nei pressi di un’azienda agricola che costeggia l’A4, nei dintorni di Sommacampagna, nel Veronese, alcuni operai hanno sentito grida provenire dai campi e hanno contattato le forze dell’ordine. La loro attenzione è stata catturata dai lamenti provenienti dalle casse di plastica per la frutta. All’interno di quel cubo largo e profondo non più di un metro e posizionato sotto tutti gli altri, si muoveva un essere vivente. All’inizio, si è pensato ad un animale, ma poi gli agenti della polizia stradale di Verona Sud e i carabinieri della compagnia di Villafranca hanno scoperto che si trattava di una donna. Subito soccorsa dal personale di Verona Emergenza, nonostante il forte stato di choc, ha iniziato a raccontare la sua incredibile storia, come si legge sul Corriere della Sera

Polacca, 44 anni e figli, da anni andava e veniva da Varsavia a Verona per lavorare nei campi dell’imprenditore altoatesino con il quale aveva avuto una relazione. Era stato il suo datore di lavoro a rinchiuderla lì dentro, lo scorso 14 agosto, al termine di un’accesa discussione avvenuta nell’abitazione dell’uomo. Un lenzuolo per coprirsi, bottiglie d’acqua ogni tanto e un po’ di cibo a cadenza regolare: due settimane senza mai uscire da quella prigione di plastica, esposta all’afa africana e agli acquazzoni che hanno interessato il Veronese negli ultimi giorni.

Trasferita d’urgenza all’ospedale Magalini di Villafranca, risulterebbe ancora ricoverata in stato di choc. Nel frattempo le forze dell’ordine, hanno bloccato il suo aguzzino – un cinquantatreenne di Bolzano – e arrestato con le pesanti accuse di sequestro di persona e tortura. Erano stati i figli della 44enne a denunciare la scomparsa. L’agricoltore era già stato sentito dai militari dell’Arma nei giorni scorsi proprio in merito alla sparizione della donna. Ma aveva sempre mentito, spiegando alle forze dell’ordine che la compagna si era allontanata spontaneamente e da allora non aveva avuto più notizie. Le indagini ora proseguono per verificare ulteriori dettagli del racconto della polacca, a partire dal ruolo di uno dei collaboratori dell’uomo, che lo avrebbe aiutato a imprigionarla in quella cassa verde.