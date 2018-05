Sessantacinquemila messaggi. Tanti ne ha scritti una donna statunitense all'uomo che aveva incontrato pochi giorni prima e che, evidentemente, le era andato così a genio da decidere di non staccarsi mai dal cellulare e scrivergli in continuazione. Jacqueline Ades, questo il nome della stalker di 31 anni, è stata arrestata a Phoenix con le accuse di minaccia, intimidazione e stalking ai danni dello sventurato che aveva deciso di uscire con lei.

Intervistata in carcere la donna ha dichiarato, riferendosi all'uomo: "È la mia anima gemella". In realtà la stalker avrebbe inviato un numero spropositato di messaggi nei quali è arrivata persino a minacciarlo, definendosi come la "nuova Hitler" per poi giustificare tutto dicendo di essere stata mossa da un amore sfrenato nei suoi confronti. Quando lui le chiese se fosse impazzita lei ha risposto di aver trovato con lui l'amore della vita: "Mi sentivo come se avessi incontrato l'anima gemella, volevo fare tutto con lui, ho pensato che ci saremo sposati e saremo vissuti felici", ha dichiarato.

In realtà l'uomo però non gradiva affatto quelle attenzioni, tanto da essere arrivato a denunciarla e farla arrestare. I due si erano conosciuti su internet e si sono incontrati una sola volta. Da quel momento la donna ha perso il controllo: inviava fino a 500 messaggi al giorno, lo seguiva, lo spiava, rendendogli la vita impossibile.