I genitori di una coppia di gemelli nati prematuri hanno raccontato lo strazio vissuto nel momento in cui hanno scoperto che la donna era entrata in travaglio solo alla 23esima settimana di gravidanza. Sono i tabloid britannici a riportare la storia di Victoria e Stuart Beadle, una coppia dell’East Yorkshire. Cinque mesi fa Victoria aveva scoperto di aspettare due gemelli: alla 23esima settimana si è recata in ospedale perché aveva delle perdite di sangue ma mai avrebbe immaginato che stava per partorire. “Non ci siamo resi conto di quello che stava accadendo, sapevamo che potevano esserci delle perdite durante la gravidanza”, ha detto Stuart, convinto che avrebbero subito rimandato a casa la compagna. Ma i medici dell'Hull Royal Infirmary hanno appurato che la donna aveva rotto le acque e così sono stati costretti a farle un cesareo d’urgenza. Il 13 agosto sono nati i piccoli Fletcher e George. I gemellini sono stati immediatamente portati nel reparto di terapia intensiva neo-natale, ma purtroppo uno dei due – il piccolo Fletcher – è morto quattro giorni dopo. Ha lasciato il mondo “senza soffrire” in pace tra le braccia dei suoi genitori, ha fatto sapere la coppia.

Il fratellino George, invece, sta ancora combattendo per la sua vita. La coppia, sconvolta per quanto accaduto, ha deciso di creare una pagina online per raccogliere donazioni da destinare al reparto di terapia intensiva neo-natale dell’ospedale che ha in cura il figlioletto sopravvissuto. “Quando Fletcher è morto non avevano nulla di adatto per vestirlo ed è stato l’ospedale a darci dei vestiti”, ha detto il papà sottolineando che tutti nel reparto sono meravigliosi. La coppia spera di comprare con le donazioni anche oggetti che possano creare un legame tra i genitori e i piccoli nelle incubatrici oltre a macchinati utili all'ospedale.