Un bambino di tre anni è rimasto orfano dopo che sua madre è morta insieme al bimbo che portava in grembo, dopo essere stata morsa da un serpente. Sanita Martin era incinta di 31 settimane quando è stata vittima del rettile nel cortile di casa sua a Meekatharra, nella regione del Mid West dell'Australia Occidentale, lunedì sera. La 27enne di Hamilton Hill è riuscito a telefonare ai proprio parenti per chiedere aiuto, ma pochi minuti dopo è stata colta da crisi epilettiche, secondo quanto riportato da Yahoo. Un portavoce della St John Ambulance ha riferito che la paziente è entrata in arresto cardiaco quando i paramedici sono arrivati nella sua proprietà verso le 20.45 (ora locale.). Lo staff sanitario ha cercato di rianimarla, ma Sarita è morta poco dopo all'ospedale di Meekatharra. I medici non sono stati in grado di salvare il bambino che portava in grembo.

La donna lascia un figlio di tre anni, che di recente si era trasferito con lei a Meekatharra per essere più vicino alla sua famiglia. Sanita viveva con sua madre al momento dell’incidente fatale. La salma sarà trasportato a Perth per un autopsia, ma i risultati di tossicologia potrebbero richiedere mesi. David McCoubrie, direttore del Royal Perth Hospital, ha detto che i morsi di serpente sono molto comuni nei mesi estivi, ma i decessi sono rari. Ha esortato chiunque si imbatta in un serpente a cercare di restare, lasciare che si allontani e non cercare di ucciderlo. "Il nostro consiglio a chi è abbastanza sfortunato da essere morso da un serpente è quello di cercare di rilassarsi, sedersi e applicare una fasciatura", ha detto il dott. McCoubrie. "Se si arriva all'ospedale con una benda a pressione, nella stragrande maggioranza dei casi non ci sono conseguenze spiacevoli" ha aggiunto.