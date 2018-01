Incinta di nove mesi, stava guidando verso l'ospedale per chiedere un travaglio indotto e un parto cesareo per far nascere il suo bambino, ma Desiree in ospedale non è arrivata viva, la sua corsa si è fermata lungo la strada a causa di un terribile incidente. La donna, ventisettenne incinta al nono mese, era preoccupata per le sue condizioni e stava andando d'urgenza verso l'ospedale per un consulto clinico e un parto indotto, giunta ormai al termine della gravidanza. Accompagnata dalla madre Desiree, dal marito Harry e dalla figlia maggiore, i quattro hanno improvvisamente imboccato un sentiero ghiacciato e l'automobile, scivolando sulla lastra, è andata a schiantarsi ai bordi della strada. Desiree è morta in ambulanza a causa delle ferite riportate. Nonostante fosse morta, i medici hanno comunque praticato alla donna un taglio cesareo per far nascere il bambino che aveva in grembo. Il piccolo è nato e il giovane padre Harry ha potuto vederlo per pochissimo tempo: "Lo hanno portato a vedere il suo bambino. Il bambino era attaccato a un respiratore. I medici non sapevano se era stato privato di ossigeno durante l'incidente e la morte della madre, mentre era ancora nel grembo". A distanza di soli tre giorni dal cesareo, però, il bimbo è morto.

Desiree era mamma di altre due bambine, una delle quali presente nel suv al momento dell'incidente e della quale non si conoscono le condizioni cliniche. Il padre Harry è salvo ma ha subito la perforazione del polmone e del fegato. Secondo quanto riportato dagli agenti della polizia, la macchina non stava correndo oltre i limiti, sarebbe stata l'improvvisa lastra di ghiaccio a causare il tragico incidente. "Desiree era fieramente indipendente e il suv che guidava era la sua piccola, non avrebbe permesso a nessuno di guidarla, a meno di non essere costretta", ha dichiarato un parente. I famigliari della donna hanno aperto un account su GoFundMe per raccogliere donazioni da utilizzare per pagare i funerali di Desiree e le spese mediche per Harry e la figlia.