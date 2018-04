Un'escursionista russa risulta dispersa da ieri in Valle d'Aosta, nella zona del ghiacciaio del Lys, nel versante Sud del Monte Rosa. La donna aveva lasciato ieri pomeriggio il rifugio Margherita indossando delle ciaspole ed è stata notata da una guida alpina che le aveva sconsigliato di procedere verso Zermatt (Svizzera) considerate la difficoltà dell'itinerario e le previsioni di peggioramento della situazione meteo.

La donna è stata dirottata verso il rifugio Mantova (3.495 metri), a Gressoney-La-Trinité (Aosta), dove però non è mai arrivata. I tentativi di contattarla telefonicamente e le verifiche in altri rifugi della zona hanno dato esito negativo. La donna potrebbe essersi diretta verso il rifugio Balmenhorn o a Capanna Gnifetti, ma di lei non c'è traccia in entrambe le strutture. Inoltre il telefono cellulare della donna risulta scollegato.

La scarsa visibilità dovuta alla nebbia impedisce adesso il sorvolo dell'elicottero del Soccorso alpino valdostano e le ricognizioni via terra. I soccorritori valdostani sono in contatto con i colleghi svizzeri, ma al momento non sono riusciti a perimetrare l'area in cui concentrare le ricerche.