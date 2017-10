È stato probabilmente un incidente stradale la causa del decesso di un ciclista di 53 anni residente a Lonigo, il cui corpo è stato ritrovato in un fossato in via Manzoni a Sarego, in provincia di Vicenza, tra venerdì 6 e sabato 7 ottobre. Alle 00.40 circa è scattato l'allarme, quando oramai da un po' di tempo non si avevano notizie dell'uomo, ed è cominciata la ricerca. Dopo poco sono stati gli stessi amici a ritrovare il corpo e a chiamare l'ambulanza. I medici intervenuti tempestivamente in loco non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. La salma e la bicicletta sono state recuperate dai Vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso è stato causato da un incidente stradale. A sostegno di questa ipotesi le condizioni della bicicletta, che testimonierebbero un urto violento. Se così fosse si configurerebbero i reati di omicidio colposo, fuga e omissione di soccorso. I carabinieri della Compagnia di Vicenza stanno conducendo rilievo e indagini del caso per ricostruire la dinamica e risalire all'eventuale colpevole.

Ciclisti in pericolo.

La difficoltà di assicurare ai ciclisti condizioni sufficientemente sicure nella circolazione quotidiana è un problema di lungo periodo. Nei centri urbani così come nelle campagne, mancano spazi e misure di sicurezze che salvaguardino gli utenti più ecologici della strada. Secondo un'indagine dell'Istat nel 2015 in Italia è morto un ciclista ogni 35 ore.