Drammatico incidente al quarantaduesimo chilometro dell'autostrada A12, tra Lavagna e Sestri Levante, dove a seguito dell'invasione della carreggiata opposta da parte di un tir sono morte due persone. Stando a quanto riferito dai soccorritori entrambi stavano viaggiando a bordo del camion. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre vetture. Sul posto mezzi di soccorso da Cogorno e Riva Trigoso e l’automedica della centrale del 118 di Lavagna. Per agevolare le operazioni di rimozione dei detriti e di soccorso dei feriti l’autostrada è stata chiusa.

Per gli automobilisti che provengono da Genova e diretti verso Livorno dopo l'uscita obbligatoria a Lavagna si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia ed il percorso inverso per gli utenti diretti verso Genova.

Sono previsti tempi piuttosto lunghi per la riapertura del tratto soprattutto della carreggiata in direzione Livorno dove insistono tutti i mezzi coinvolti. Per gli utenti che dal Piemonte sono diretti verso il corridoio tirrenico si consiglia di percorrere la A21 fino a Piacenza e in seguito la A1 e l'A15 verso La Spezia o in alternativa la A11 in direzione Pisa.