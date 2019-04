in foto: Incidente sull’A15 (Foto da PontremoliToday).

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 23 aprile, poco prima delle 16:00, sull'A15 tra i caselli di Pontremoli e Berceto in direzione La Spezia. Un tir che trasportava un container si è ribaltato, per cause ancora in via di aggiornamento, invadendo completamente le carreggiate, che al momento risultano ancora bloccate. L'uomo che era alla guida del mezzo pesante è morto, come ha confermato PontremoliToday. Quando sono arrivati i soccorsi le sue condizioni sono apparse già critiche ed è deceduto poco dopo nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. È stato anche allertato un mezzo di elisoccorso che però non è riuscito ad atterrare a causa del maltempo che si sta abbattendo nelle ultime ore sulla regione Toscana. Sul posto intervenuti vigili del fuoco, la polizia stradale e le ambulanze.

Traffico in tilt: ci sono coda di 4 chilometri tra gli svincoli di Berceto e Pontremoli dal Km 68+000 al Km 72+000 in direzione La Spezia.