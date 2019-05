Sei persone ferite, tra cui anche due bambini. Questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte – all’incirca un quarto d’ora prima della mezzanotte – a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, sulla strada statale 106. Due le auto coinvolte, una Skoda Octavia ed una Kia Rio. A bordo delle due vetture viaggiavano tutte le persone ferite, tra cui i due piccoli. Fortunatamente non sono gravi. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem118 che ha prestato le cure necessarie sul posto.

Intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, dal distaccamento di Sellia Marina, che hanno messo in sicurezza le vetture in attesa del soccorso stradale. Sul posto carabinieri per quanto di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Molti i disagi alla viabilità fino al termine delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.