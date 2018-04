UPDATE Il testimone a bordo del convoglio che il capotreno ha parlato ‘di treno pieno di sangue e fermo'. Il testimone ha dichiarato di aver visto una sagoma sbalzare via, ma non si sa se appartenga a una persona o a un grosso animale. Ai passeggeri è stato annunciato l'investimento di una persona presente sui binari, ma al momento il buio non permette di capire ancora che cosa sia successo davvero. Si attendono polfer e magistrati per i rilievi.

Il treno Frecciarossa 9655, partito da Milano e diretto a Napoli, ha investito una persona in zona Umbria, nel perugino. Secondo quanto si apprende da fonti presenti sul treno, lo schianto sarebbe avvenuto quando il convoglio correva a 240 km/h sulla linea dell'alta velocità a lui dedicata. Il capotreno ha informato i passeggeri dell'incidente e al momento il treno risulta fermo per permettere il recupero del cadavere. Sul posto stanno giungendo anche le forze dell'ordine, che procederanno con i rilievi di rito.

"Si è sentito un rumore forte, come se vi fossero stati sassi sui binari, a 240 km/h. Il treno si è fermato dopo un chilometro o poco più", ha raccontato una persona a bordo del treno al momento dell'incidente.

Trenitalia ha annunciato almeno due ore di stop per il convoglio, ma nella stazione di Roma Termini i televisori informativi danno 90′ di ritardo. I treni a seguire son stati spostati nel binario attiguo per non interrompere completamente la linea. Al momento il treno è fermo in attesa dei magistrati di turno, che dovranno procedere con tutte le verifiche del caso.

Trenitalia ha annunciato che per le 23.40 circa i passeggeri verranno trasferiti su un altro convoglio per terminare il viaggio.