Ancora un incidente sul lavoro, questa volta a Marghera (Venezia). Stamane un operaio è stato travolto e ucciso da un camion che usciva da un deposito. La vittima si chiama Mauro Morassi, era un cinquantacinquenne friulano di Zuglio (Udine) dipendente della Sacaim, storica azienda di costruzioni veneziana. L'incidente mortale è avvenuto in via Righi, direttrice stradale della zona industriale di Marghera, dove si stanno effettuando lavori di asfaltatura. Le cause e la dinamica sono al vaglio del reparto motorizzato della Polizia locale e dello Spisal dell'Ulss 3 “Serenissima”. Secondo quanto emerso finora, il conducente del camion – si tratta di un trentaseienne friulano come la vittima – non si sarebbe accorto in tempo della presenza dell’operaio che si trovava in un angolo cieco, arrestando la marcia solo in un secondo momento. A lanciare l’allarme è stato un collega presente sul posto ma purtroppo per Morassi i soccorsi degli operatori sanitari del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e auto medica, sono stati inutili. L'operaio è deceduto sul colpo in seguito alle gravissime ferite riportate.

In corso le indagini, intervenuti sul posto rappresentanti sindacali – Sul posto per mettere in sicurezza la zona e per consentire ai sanitari di intervenire sono arrivati anche i vigili del fuoco. Gli agenti della polizia locale hanno raccolto la testimonianza sia del camionista che dell'altro lavoratore, dopodiché hanno effettuato lunghi e accurati rilievi, fino all'arrivo dell'agenzia di pompe funebri. Dopo il nulla osta del magistrato di turno, la salma dell'operaio è stata portata all'obitorio di Mestre. Sul posto, per far luce sulle cause del tragico incidente, sono intervenuti anche alcuni rappresentanti sindacali.