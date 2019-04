Giorno della Festa della Liberazione con piccolo incidente stradale per il ministro e vicepremier Luigi Di Maio e il ministro Alfonso Bonafede. A quanto si apprende, un'auto della scorta è stata tamponata da un'altra automobile nel parcheggio dell'area di servizio Mascherone tra Roma e Firenze. Dai primi rilievi sembra che la vettura che ha tamponato l'auto blu del ministro sia stata parcheggiata senza il freno a mano. Nessuno è rimasto ferito. Lo stesso Di Maio ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute con un video pubblicato sul suo profilo Facebook: "Approfittiamo di questa sosta nel viaggio verso l'Umbria col ministro Bonafede per andare a visitare un ospedale con Giulia Grillo per dirvi che siamo integri, non è successo nulla, solo un normale tamponamento". Al suo fianco il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha aggiunto: "Eravamo fermi in autogrill quando una macchina parcheggiata senza freno ha iniziato a indietreggiare e poi ha tamponato la nostra auto. Questo ha evitato il peggio, perché ha bloccato quell'automobile, che altrimenti avrebbe continuato a creare problemi". Il viaggio è poi proseguito nelle macchine in dotazione al ministro del Lavoro.

Di Maio in viaggio verso Perugia per l'anniversario del 25 Aprile – Questa mattina, in un post sul suo profilo Facebook, Luigi Di Maio aveva reso noto il suo programma in occasione della festa del 25 Aprile. Questa mattina il vicepremier è stato a Roma presso la Sinagoga Beth con il Presidente del World Jewish Congress Ronald Lauder per rendere omaggio alla lapide in memoria della Brigata Ebraica e alle 13.00 è atteso a Perugia per visitare l'Ospedale Santa Maria della Misericordia, mentre nel primo pomeriggio andra ad Assisi e renderà omaggio alla tomba di San Francesco. Infine alle 17.00 Di Maio sarà a Perugia in piazza con i cittadini.