Wajid Ahmed, 18 anni, e Abdullah Waseem, 22 anni, sono morti in un drammatico incidente avvenuto domenica sera quando la loro auto è finita in un campo fuori dall'A536, in Regno Unito. I due “migliori amici” stavano viaggiando verso casa a Shelton dopo aver terminato il proprio turno di lavoro, presso la società di trasporti a Macclesfield, quando l'auto sulla quale viaggiavano, una Ford Focus, è finita in un campo intorno alle 23.30, riferisce Stoke on Trent Live. Inutili i soccorsi, i due giovani sono morti praticamente sul colpo. Le cause della tragedia non sono ancora state rivelate: forse un colpo di sonno della persona alla guida potrebbe essere stato fatale.

I loro familiari hanno descritto Wajid e Abdullah, originari di Stoke, come "due incredibili giovani" che condividono la passione per il cricket mentre stanno cercando di venire a patti con la loro devastante perdita. Il 18enne, ex allievo della St Peter's Academy, studiava gestione aziendale presso la Staffordshire University. “Amava tutti. Ci faceva sorridere sempre, potevo parlare di lui tutto il giorno. Ha sempre messo gli altri prima di se stesso. È uno shock enorme. Sto migliorando, ma ci vorrà del tempo” ha detto il suo fratello gemello Aqib al Mirror. "Wajid e Abdullah erano migliori amici da quattro anni e si sono conosciuti giocando a cricket, erano più come fratelli" continua Aqid.

Il 22enne, ex studente di Thistley Hough High School, studiava contabilità alla Manchester Metropolitan University. "Ci stavamo preparando per questo. È stato un grande shock per tutta la famiglia, era il mio braccio destro e il mio braccio sinistro” ha detto il padre, Waseem Akbar, 49 anni. “Eravamo pronti per festeggiare il suo 23esimo compleanno il 16 ottobre” spiega. "Ho avuto un attacco di cuore nel 2014 e mi ha aiutato a recuperare e gestire la mia attività [un ristorante takeaway]. Ha fatto tutto per me. Era troppo gentile, non ho parole per spiegare quanto” ammette tra le lacrime.

Il consigliere Mohammed Pervez ha dichiarato: "L'intera comunità di Stoke on Trent è sotto shock e sostiene i familiari che sono comprensibilmente estremamente sconvolti. È così triste vedere due giovani vite finire così e così presto. I miei pensieri e le mie preghiere sono rivolti alle famiglie mentre affrontano le loro enormi perdite".