Un tragico incidente stradale è avvenuto questa mattina, venerdì 15 dicembre, sulla strada provinciale che collega i ponti di Calatrava a Bagnolo, a Reggio Emilia. Daniele Rebeschi, 45enne, è morto nello schianto tra il suo furgone e un camion. Secondo le ricostruzioni, la vittima avrebbe sbandato all’improvviso mentre viaggiava in direzione di Reggio, forse a casa di un malore o di una disattenzione: ha invaso la corsia opposta, dove stata sopraggiungendo il mezzo pesante. L'autotrasportatore non è riuscito ad evitare l'impatto. La cabina del furgone è andata distrutta e Rebeschi, che lavora per un'azienda reggiana, è morto sul colpo. I soccorritori dell’ospedale Santa Maria Nuova e della Croce Rossa, inviati dal 118, hanno potuto solo constatare il decesso. Il corpo senza vita è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco locali. Come riportato dalla Gazzetta di Reggio, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per chiudere la strada e deviare il traffico, poi sono cominciati i rilievi dell'incidente stradale.

Daniele Rebeschi era nato a Montecchio il 10 ottobre 1972 e viveva a San Bartolomeo con la compagna e la figlioletta di due anni. Lascia anche la mamma e tre fratelli. Il conducente del camion, un 46enne di nazionalità polacca e residente in Irlanda, è uscito illeso dal suo mezzo ma è stato trasportato in stato di shock al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.