È stato un incidente probabilmente frontale quello che la scorsa notte a Calambrone, fra le province di Pisa e Livorno, ha causato l'uscita di strada dell'auto su cui viaggiavano Kevin Chirra, di Cecina, e Alessio Falleni, di Livorno. Dopo l'impatto la vettura ha sfondato il parapetto del ponte sullo Scolmatore ed è finita nell'Arno. I due giovani, entrambi 22enni e residenti a Stagno, sono morti, ma la causa del decesso è ancora incerta. Da appurare se la morte sia stata causata dall'impatto o da annegamento, ma si dovrà esprimere il magistrato circa l'opportunità di eseguire o meno l'autopsia. Sul posto sono giunte tre ambulanze, di cui una della Pubblica assistenza di Livorno e le altre della Misericordia di Montenero. In loco anche vigili del fuoco di Livorno con personale del nucleo di soccorso subacqueo ed acquatico.

Sono rimasti feriti gli altri due giovani, che viaggiavano sull'altra auto coinvolta nell'incidente. Uno dei due feriti, di 26 anni, è stato trasportato all'ospedale Cisanello di Pisa, dove il giovane è ricoverato per trauma agli arti inferiore e superiore e sospetta frattura del bacino. È in cura presso l'ospedale di Livorno l'altro ferito, un 25enne, ricoverato per trauma cranico e toracico. Nelle prime ore dopo l'incidente, l'Aurelia è stata chiusa al traffico in direzione nord. Dopo aver messo nuovamente in sicurezza il ponte e installato il guardrail divelto, la strada è stata regolarmente riaperta.