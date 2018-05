Tragico incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì sulla via Emilia a Diegaro, nel Cesenate. Intorno alle 3.30, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un’auto "Volkswagen Lupo" carica di giovani si è ribaltata terminando la sua corsa con le ruote all’aria. Il bilancio dell'incidente stradale è drammatico: un morto e tre feriti, tutti di giovane età. L’uomo che ha perso la vita, secondo le prime informazioni trapelate, aveva circa trenta anni. Il suo nome non è stato ancora reso noto. Gli altri tre passeggeri coinvolti nell’incidente stradale sono stati trasportati all’Ospedale “Bufalini” di Cesena: da quanto si apprende, si tratta di un uomo e due donne. L'uomo ha trentadue anni, le due ragazze hanno ventuno e ventitré anni. Due dei feriti – il ragazzo e la ventunenne – sono ricoverati in codice tre, ossia di massima gravità, l’altra ragazza è ricoverata in codice due, di media gravità.

La vittima intrappolata nelle lamiere dell'auto – Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118 giunti con tre autoambulanze e un'auto-medicalizzata, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il ragazzo che ha perso la vita era rimasto intrappolato nelle lamiere dell’auto e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, i feriti invece sarebbero usciti dal mezzo sulle proprie gambe. Stamane il traffico è rimasto bloccato tra Forlimpopoli e Capocolle direzione Cesena per lavori di ripristino del manto stradale.