Stavano correndo in ospedale preoccupati dalla febbre alta che non gli aveva lasciato tregua negli ultimi giorni. Ma, mentre erano in macchina, un'altra vettura li ha travolti e per Demir Rahming, bimbo di soli 6 mesi d'età di Staten Island, New York, non c'è stato nulla da fare: è morto tra le braccia della madre. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo, nella notte tra venerdì e sabato, riusciva a malapena a respirare a causa dell'influenza. Così i genitori, che lo avevano trovato nella culla privo di sensi, avevano deciso di farlo controllare al pronto soccorso del Richmond University Medical Center.

La mamma ha così chiamato un parente che si è precipitato presso la loro abitazione per accompagnarli in ospedale. Nel tragitto la loro auto è stata colpita ad un incrocio, a cui si erano fermati dopo che il semaforo era diventato rosso, da una Jeep Liberty del 2008 che procedeva a tutta velocità. Il bambino si trovava in braccio alla mamma sul sedile posteriore della vettura. La donna, al momento dello schianto, era al telefono col marito, che ha sentito un forte boato senza riuscire a immaginare cosa era appena successo. Illesi gli altri due passeggeri. Trasferito d'urgenza in ospedale con un'ambulanza, che intanto era era arrivata sul luogo dell'incidente, ormai era troppo tardi. I genitori hanno chiesto verifiche per capire se il decesso di Demir sia stato dovuto a complicazioni dell'influenza o all'impatto. Toccherà aspettare i risultati dell'autopsia sul corpo della giovane vittima per conoscere la verità su quanto accaduto.