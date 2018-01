Non ce l’ha fatta Barbara Desogus, la donna di trentasette anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto lunedì scorso lungo la Statale 131 a Monastir, nel Sud Sardegna. La giovane mamma, di Monastir, era arrivata in gravissime condizioni al Brotzu ed era in coma: nonostante gli sforzi dei medici di salvarle la vita, il suo cuore ha smesso di battere intorno alle 13 di domenica, dopo sei giorni di agonia durante i quali la Sardegna aveva pregato per lei.

Feriti anche il marito e il figlioletto neonato – Nell’incidente erano rimasti feriti anche il marito di quarantaquattro anni e il figlioletto della vittima, di appena 15 giorni. Il bambino, che il giorno dello schianto era nel seggiolino sul sedile posteriore, è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica del Brotzu. Le sue condizioni sarebbero gravi. Il marito, che aveva riportato ferite più lievi, è stato invece già dimesso dall'ospedale Marino.

Lo schianto una settimana fa – Il drammatico incidente stradale era avvenuto intorno alle 17 di lunedì scorso. La Opel Zafira a bordo della quale viaggiava la famiglia della vittima, per cause non ancora accertate, si è schiantata contro il guardrail all'altezza del chilometro 18 della Carlo Felice. La barriera metallica si è conficcata fin dentro l’abitacolo, colpendo in pieno la donna e ferendola gravemente. Alla guida dell’auto c’era il marito di Barbara.