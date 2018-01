È salito ad almeno quarantotto vittime il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto ieri in Perù, quando un autobus è stato speronato da un camion ed è precipitato giù da una scogliera su una spiaggia rocciosa. L'incidente è avvenuto lungo l'autostrada Panamericana Norte, in un punto tristemente noto come “Curva del Diavolo”, 75 chilometri a nord di Lima. L'autobus su cui viaggiavano cinquantasette persone si è schiantato a tetto in giù su una striscia di costa vicino al Pacifico, con i corpi senza vita di passeggeri sparpagliati tra le rocce. Da quanto emerso, entrambi i veicoli coinvolti viaggiavano a un alto tasso di velocità al momento dell'incidente. Tra le persone che sono riuscite a salvarsi c’è un giovane di ventiquattro anni che è saltato da un finestrino prima che l’autobus uscisse di strada e cadesse nel burrone da un’altezza di oltre cento metri. Si chiama Maximo Jimenez Vilcayaure: era a bordo dell'autobus della società San Martin de Porres quando – a una settantina di chilometri a nord di Lima – un camion li ha colpiti.

Il ragazzo ferito si è fatto portare in ospedale da un taxi – Il ragazzo ha avuto l'accortezza di capire quello che stava succedendo subito dopo l'impatto con il camion e così si è lanciato immediatamente dal finestrino accanto al quale era seduto, proprio qualche istante prima che l'autobus precipitasse nel burrone. Il giovane si è rotto un braccio e ha rimediato qualche contusione ma è stato in grado di fermare da solo un taxi e farsi portare in ospedale. Oltre a lui, altri sopravvissuti sono stati ricoverati nell'ospedale della città di Callao. Maria Elena Aguilar, direttore dell'ospedale Alcides Carrion di El Callao, ha dichiarato che la sua struttura ha ricevuto cinque pazienti con lesioni multiple. Un altro sopravvissuto è stato portato in un altro ospedale. “Per noi è un dolore profondo, la mia solidarietà è dovuta al dolore dei parenti”, ha scritto il presidente Pedro Pablo Kuczynski su Twitter.