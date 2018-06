Un ragazzo di ventisette anni è morto nella notte tra sabato e domenica scorsa a causa di un tragico incidente in moto. Si chiamava Lorenzo Bianchini, per tutti era però Lollo, e quella notte stava raggiungendo degli amici probabilmente ancora per continuare a festeggiare il suo compleanno. Lollo, infatti, aveva compiuto gli anni solo tre giorni prima del tragico incidente stradale. Un incidente avvenuto a Ravenna, in via Bellucci. La ricostruzione della dinamica è affidata alla polizia, intervenuta sul posto per i rilievi: dai primi riscontri è emerso che il ragazzo stava percorrendo la strada quando non è riuscito a imboccare la curva perdendo il controllo della sua moto. Avrebbe violentemente urtato il cordolo della pista ciclabile ed è finito sull’asfalto. A quell’ora la strada era deserta tanto che non c’è alcun testimone dello schianto. All’arrivo dei soccorsi le condizioni di Lollo sono apparse gravi e i sanitari del 118 gli hanno praticato a lungo sul posto il massaggio cardiaco cercando di rianimarlo. Poi la corsa disperata in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. Il ventisettenne è purtroppo arrivato al pronto soccorso privo di vita.

Sconvolti gli amici: "Era un fratello" – La tragica notizia ha fatto subito il giro dei social e in tanti hanno lasciato un pensiero per il giovane di Ravenna. Qualcuno dei suoi amici, sconvolto per l’accaduto, ha parlato con i quotidiani locali della vita non semplice di Lorenzo, che aveva perso il padre un po’ di tempo fa, era figlio unico, lavorava come operaio e viveva con sua madre non distante dal luogo dell’incidente. Le moto erano una sua grande passione. “Conoscevo Lorenzo da quando avevamo 13 anni, praticamente una vita insieme – ha raccontato commosso Mattia, amico e collega della vittima – Per me Lollo era come un fratello, potevo dirgli tutto: mi sfogavo con lui, gli raccontavo i miei problemi e lui i suoi, e alla fine ci facevamo sempre due risate. Qualche giorno fa ho perso un altro amico, e parlandone con Lollo lui mi diceva ‘Mattia, fatti forza che la vita è bella'. Era una persona solare e piena di energia”.