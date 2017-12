Tragedia sfiorata per sei scialpinisti belgi nella parte maceratese dei Monti Sibillini: durante un'escursione tra Pizzo Tre Vescovi e Monte Acuto di Bolognola, a quota 1.800 metri circa, si è staccato un accumulo di neve causato dal vento e la valanga ha travolto due di loro, un ragazzo e una ragazza.

Si sono salvati perché il gruppo era equipaggiato con sistemi artva, pala, sonda e zaino abs. La ragazza, finita sotto due metri di neve, è stata soccorsa dai compagni con l'artva e le attrezzature di autosoccorso, scampando ad una probabile morte per soffocamento, il ragazzo è riuscito a liberarsi da solo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, che sono riuscite con gli sci a raggiungere il gruppo e a guidarlo per 2,5 km lungo la strada per il Rifugio del Farnio. Da Ancona si è levata in volo un'eliambulanza del 118, attrezzata per l'elisoccorso, che però non è potuta intervenire in quota a causa della nebbia. Per portare in salvo la ragazza ferita è stato utilizzato un gatto delle nevi degli impianti di Pintura di Bolognola. Il resto del gruppo è rientrato con gli sci ai piedi, accompagnato dal Soccorso Alpino.

L'escursionista belga, visitata dai sanitari del 118, ha un sospetto trauma vertebrale e uno stato ipotermico: è stata imbarcata sull'eliambulanza, decollata da una piazzola predisposta dai tecnici del Soccorso Alpino, e trasportata all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. L'altro giovane ha riportato solo ecchimosi e contusioni. Sul luogo anche una squadra del Soccorso Alpino Umbria, giunta con un un elicottero della polizia. "Colpa della nostra neve "calda", a causa del ghiaccio dei giorni scorsi e del rialzo delle temperature di oggi" – ha spiegato Tarcisio Porto, delegato del Soccorso Alpino Marche. Gli scialpinisti e gli escursionisti dovrebbero "portare i dispositivi di autosoccorso (artva, sonda e pala) e imparare a usarli in modo corretto, oltre a scegliere con cura i percorsi", soprattutto in un'area soggetta a valanghe.