Due morti e un ferito, è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino nel Tirolo austriaco. L'impatto frontale tra un tir e un'auto è avvenuto sulla parte austriaca della statale del Resia, strada che collega l'Austria alla Val Venosta in Alto Adige. Nell'incidente hanno perso la vita Johannes Mall e Patrick Plangger, amici ventenni di San Valentino alla Muta, frazione del comune Curon Val Venosta, in provincia di Bolzano. È in condizioni gravi un terzo giovane che viaggiava nella stessa auto di Mall e Plangger.

L'incidente è avvenuto a Toesens (Landeck), a circa 30 chilometri dal confine italiano. Johannes Mall e Patrick Plangger sono morti sul colpo. Il terzo ragazzo è stato trasportato al vicino ospedale di Zams. Illeso invece il camionista. La polizia austriaca ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.