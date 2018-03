Un grave incidente si è verificato in tarda mattinata sulla A13, vicino al casello di Ferrara Nord. In seguito a un tamponamento una persona è rimasta uccisa. Da quanto emerso l’incidente stradale, fra due camion e un’auto, è avvenuto alle 12.45 nella coda che si è formata per un altro incidente, avvenuto pochi minuti prima e che ha coinvolto tre mezzi pesanti e che ha reso necessaria la chiusura del tratto di A13 fra Ferrara nord e Ferrara sud in direzione di Bologna. Ancora non è nota l'identità della vittima. Secondo le informazioni raccolte dai quotidiani locali, sarebbe una donna originaria della Basilicata. Non c’è stato nulla da fare per lei: è rimasta incastrata tra le lamiere a seguito del violento impatto con due mezzi pesanti ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per riuscire a estrarla dall’abitacolo.

Caos sulle strade anche per il maltempo – Sul luogo, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Attualmente il traffico è bloccato ed è stato necessario disporre la chiusura del tratto in direzione di Bologna al fine di consentire le operazioni di soccorso. In corrispondenza dell’uscita di Ferrara Nord ci sono due chilometri di coda. Da ieri sera l'Emilia Romagna è martoriata dalla pioggia gelata, che questa mattina ha portato per diverse ore alla chiusura di alcuni tratti autostradali dell'A13 e anche dell'A14 e dell'A1.