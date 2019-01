Drammatico incidente ferroviario in Danimarca, che si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 2 gennaio, sul ponte sospeso Storebæltsbroen, conosciuto anche come Gret Belt, che collega le regioni della Selandia e della Fionia, nello specifico le isole di Zealand e Fyn, rappresentandone una delle più importanti arterie per il traffico nazionale. Secondo fonti della polizia, ci sarebbero diversi morti ma è ancora troppo presto per dare un numero preciso. Al momento ci sono sei decessi accertati, come confermato dalla Dsb, la compagnia che gestisce il sistema ferroviario danese, e 16 feriti.

Dopo l'incidente è stato immediatamente chiuso al traffico veicolare con inevitabili ripercussioni sul traffico. Il ponte è importante anche per il transito via terra dall’Europa continentale alla Scandinavia. Stando una prima ricostruzione dei fatti, il forte vento che sta colpendo in queste ore la Danimarca avrebbe fatto volare il telone di un convoglio adibito al trasporto di birra, colpendo un'altra vettura, con all'interno circa 160 passeggeri, che circolava sulla pista opposta, e costringendola ad una brusca frenata. Tutti i viaggiatori sono stati evacuati e messi in sicurezza in un centro raccolta adibito all'ingresso occidentale del ponte. Tuttavia, proprio una tempesta in corso, la cosiddetta Alfrida, sta rendendo molto complicato per i soccorsi raggiungere il luogo dell'incidente. Anche il ponte dello stretto di Sund, che collega Copenaghen a Malmoe, in Svezia, è stato chiuso al traffico per diverse ore per precauzione.