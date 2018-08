Visitando gli store Ikea e passando per il settore delle camere e camerette sicuramente a molti clienti della grande catena di negozi di mobili sarà venuta voglia di tuffarsi qualche volta su alcuni dei letti esposti, almeno per provarli. Una desiderio che, con un invito esplicito dello stesso gruppo svedese, hanno potuto appagare diverse decine di automobilisti britannici, per un puro caso di sfortuna. Il gruppo infatti era rimasto bloccato per ore lungo l'autostrada che passa proprio davanti ad uno dei negozi Ikea a Thurrock, nell’Essex, a causa di un grave incidente stradale tra camion che aveva completamente invaso la carreggiata provocando una coda enorme di veicoli.

Dopo ore di attesa in strada, circa duecento automobilisti in effetti rischiavano di dover trascorrere nelle loro auto anche la notte. A questo punto è intervenuta l'Ikea che ha pensato di offrire loro un posto al coperto e posti letto, ovviamente quelli esposti per la vendita nel negozio lì vicino, e parecchi hanno deciso di approfittarne. A raccontare l'episodio gli stessi automobilisti che sui social hanno postato le loro foto nei letti Ikea. Il gruppo ha lasciato il negozio solo a tarda sera quando parte della carreggiata è stata sgomberata per farli passare. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito nell'incidente e l'autostrada, che è stata chiusa durante tutta la notte, è stata riaperta al mattino seguente poco prima delle sei.