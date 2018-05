All'altezza di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, un autobus di linea della società Flixbus, con a bordo 43 passeggeri, è uscito di strada intorno alle 3.30 di sabato 19 maggio, chiudendo la corsa su un prato adiacente alla carreggiata e adagiandosi su un lato. Il bilancio è di ventisei feriti, di cui uno in condizioni molto gravi. Gli altri passeggeri sono in condizioni serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'autobus percorreva la linea Torino-Trieste e tra Latisana e San Giorgio di Nogaro è uscita dalla carreggiata per cause ancora da accertare.

Sul posto sono giunte diverse ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia stradale. I ventisei feriti sono stati ricoverati in diversi ospedali: 16 sono stati portati al nosocomio di Palanova, quattro ad Udine, tre a Portogruaro e altrettanti a San Donà. Sono in corso le operazioni per la rimozione dell'autobus ed è stata chiuso fino alle 8.30 il tratto di autostrada interessato dall'incidente per facilitare tutti i rilievi del caso. La polizia sta valutando l'eventuale presenza dei segni di pneumatici sull'asfalto per ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire alle cause.