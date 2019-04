Incidente mortale a Porto Viro, in provincia di Rovigo: questa mattina, giovedì 18 aprile, intorno alle 07.30 un motorino è andato a finire sotto un furgone per cause che sono ancora in via di accertamento. Non c'è stato nulla da fare per salvare il ragazzo che era sulle due ruote. Diego Paganin è morto sul colpo: aveva 26 anni. Stando ad una prima ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, pare che il giovane, in sella allo scooter lungo via Argine Spini, abbia tamponato il camion, cadendo e finendo travolto dalle sue ruote, dove è rimasto incastrato. I vigili del fuoco, giunti sul luogo della tragedia, sono riusciti ad estrarre il suo corpo ma era già troppo tardi: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Intanto, gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La salma è a disposizione del pm di turno della Procura di Rovigo, che deciderà se dar vita ad approfondimenti sullo scontro scontro e se disporre l'autopsia. Secondo quanto riporta la stampa locale, Diego, 26 anni, era originario di Adria, ma da tempo risiedeva a Porto Tolle. Lavorava come mulettista in un'azienda della zona, dove era molto conosciuto. Numerosi i messaggi di cordiglio lasciati da amici e conoscenti sui social network. "Continua a far un gran baccano, ovunque tu sia", ha scritto Alice; "Buon viaggio", ha fatto eco Sebastiano. Anche il sindaco della cittadina veneta, Roberto Pizzoli, ha voluto salutare il ragazzo con una nota su Facebook: "Tutta la comunità di Porto Tolle abbraccia la famiglia del giovane Diego Paganin strappato alla vita dall'ennesimo incidente stradale".