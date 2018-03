Drammatico incidente mortale nella notte tra sabato e domenica in corso Calatafimi angolo via Pollaci a Palermo. Un ragazzo di ventidue anni, Mattia Gennaro, ha perso la vita. Il giovane – secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali – era in sella alla sua moto quando, per cause in via d’accertamento, si è scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di soccorrere il ragazzo ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Mattia è stato sbalzato dalla sella e l'impatto con l'asfalto ha provocato traumi ed emorragie interne gravissime. Il ragazzo è morto pochi minuti dopo l'impatto. L'uomo alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente è invece rimasto illeso. Sul posto sono arrivati il medico legale e gli agenti che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, ma in base ai primi accertamenti lo schianto sarebbe stato provocato da una precedenza non rispettata.

Increduli gli amici, tanti i messaggi su Facebook – La notizia della morte del ventiduenne si è diffusa ben presto in città e ha gettato nello sconforto familiari e amici. Tantissimi i messaggi apparsi sui social network nelle ore successive alla tragedia. “Non riesco a crederci, ditemi che è un incubo – così un amico ha scritto su Facebook -. Alzati, facci sapere che è uno scherzo. Eri troppo perbene per lasciarci così, ti voglio bene”. “Non riesco a smettere di piangere”, si legge in un altro messaggio. Tantissime anche le foto pubblicate dagli amici insieme alla giovane vittima. Un amico ne ha pubblicata una scattata la stessa notte della tragedia: “Alle 00.53 di ieri notte mi chiedi di scattarti una foto… e io non riesco ancora a credere che fosse l’ultima foto… non puoi andartene così per sempre… ogni minuto che passa ci manchi sempre di più… sei e sarai sempre l’orgoglio di noi tutti”, la didascalia che accompagna lo scatto.