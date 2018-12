Incidente mortale il giorno di Natale a Castellanamonte, in provincia di Torino. La vittima è un ragazzo di 25 anni, morto dopo un terribile incidente frontale sulla statale provinciale 222. Ferita la donna (28 anni) che era con lui a bordo dell'auto: la ragazza sarebbe in gravi condizioni. In ospedale è finito anche un uomo che si trovava a bordo di un altro veicolo coinvolto nello schianto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 25enne Thacina Rajmondi Shkoder, di origini albanesi, era alla guida di una Citronen C3 quando, per cause che accerteranno i rilievi di carabinieri, si è scontrato frontalmente con una Fiat Idea che arrivava in senso opposto, come riporta IlCanavese.

L'impatto non ha lasciato scampo al 25enne che ha perso la vita nonostante l'arrivo dei soccorritori. Lo scontro frontale è avvenuto all'incrocio tra la statale provinciale 222 e la provinciale 57 prima dello svincolo per Bairo e Torre. Ferito anche il conducente dell'altra auto coinvolta nell'impatto: si tratta di un 59enne di Samone, ora in codice giallo con un politrauma. La Citroen è stata completamente distrutta, con la parte anteriore priva del motore e accartocciata. L'altro veicolo è invece finito fuori strada, sui campi, con la parte anteriore parzialmente danneggiata. Al loro arrivo, i sanitari del 118 hanno provato a rianimare il 25enne senza successo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ivrea e Castellamonte, la Croce Rossa di Castellamonte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ivrea e i Carabinieri di Castellamonte che stabiliranno l'esatta dinamica dell'incidente. La Sp222 è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.