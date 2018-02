Dopo la pubblicazione dei primi due video di Fanpage.it sull’inchiesta su corruzione e smaltimento dei rifiuti, oggi il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sulla vicenda prendendo le difese dei giornalisti. Salvini ha parlato durante una visita a Modena e ha detto di apprezzare “il giornalismo di inchiesta che hanno fatto i colleghi di Fanpage. Se qualcuno ha sbagliato, non faccio il giudice, spero che emerga”, ha affermato ancora il segretario del Carroccio.

Salvini si è soffermato sul “sistema di potere” esistente in Campania, sottolineando che si tratta di un sistema che “spesso non premia il merito ma premia altre logiche, mi sembra evidente”. Il segretario della Lega crede sia “folle che vengano indagati i giornalisti che fanno il loro lavoro e non quelli che dovrebbero dare delle risposte”. Il riferimento di Salvini è al fatto che il direttore di Fanpage.it, Francesco Piccinini, e il giornalista Sacha Biazzo, autore dell’inchiesta, sono stati indagati nell’inchiesta che ha fatto finire nel registro degli indagati anche Luciano Passariello e Roberto De Luca.

Salvini ha parlato dell’inchiesta che coinvolge anche un candidato della coalizione di cui fa parte alle prossime elezioni: Passariello, infatti, è in lizza per un seggio alla Camera dei deputati. Negli scorsi giorni si era già espressa Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, partito di cui Passariello fa parte. "Siamo un partito molto rigido con i nostri candidati – ha affermato la Meloni -. Può capitare di avere una persona di cui non sapevi tutto o che ti tradisce. Abbiamo decine di migliaia di iscritti, centinaia di amministratori e dirigenti. Non ho avuto mai avuto il problema di allontanare qualcuno in maniera brusca. Nella vicenda specifica di Passariello, sto aspettando di avere tutti gli elementi necessari per prendere una decisione giusta. Se le accuse si riveleranno fondate, non avrò problemi a chiedergli un passo indietro, a prendere provvedimenti duri.Per adesso, non ho ancora tutti gli elementi per giudicare e prendere una decisione. Se qualcuno ha sbagliato, gli chiederò di fare un passo indietro, come ho sempre fatto”.