Almeno 26 persone sono morte nelle scorse a seguito di un devastante incendio scoppiato improvvisamente nella notte in una struttura che si occupa di recupero per tossicodipendenti a Baku, la capitale dell'Azerbaijan. Le fiamme sarebbero divampate mentre tutti gli ospiti e gli addetti del centro stavano dormendo e ha colto tutti di sorpresa. Quando è scattato l'allarme e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze ormai per molte delle persone all'interno non c'era più nulla da fare. I pompieri son riusciti a trarre in salvo oltre una trentina di persone tra cui alcuni feriti e intossicati dal fumo e per questo trasportati in ambulanza e ora ricoverati negli ospedali della città

Sul posto sono ancora al lavoro i vigili del fuoco che hanno dovuto operare per ore per domare e mettere sotto controllo le fiamme. Il Ministero degli Interni azero, l'Ufficio del Procuratore Generale e il Ministero delle emergenze, in una dichiarazione congiunta, hanno spiegato che all'interno dell'edifico vi erano una sessantina di persone mentre i soccorritori hanno recuperato i corpi senza vita di 26 di loro, anche se i media locali parlano di trenta morti. Sul caso è stata avvita immediatamente una indagine per stabilire le cause dell'incendio ed eventuali colpe, ma le autorità locali ritengono che l'incendio potrebbe essere stato causato da un guasto nell'impianto elettrico della struttura.