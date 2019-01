Stavano festeggiando la festa di compleanno di una loro amica in una "Escape Room" quando sono state sorprese e uccise da un incendio. Choc in Polonia per la morte di cinque ragazzine, tutte di 15 anni: si trovavano all'interno di un locale dove si gioca a "fuggire" da un luogo chiuso dopo aver risolto indovinelli, enigmi e rompicapo. Per le giovani vittime un gioco diventato in pochi istanti una vera e propria trappola mortale.

La tragedia, che ha causato choc nel Paese, è avvenuta la sera del 4 gennaio 2019 a Koszalin, nel Nord della Polonia. L'incendio è scoppiato all'improvviso e le cinque amiche sarebbero morte per asfissia a causa dei fumi sprigionati dal rogo. Ferito un 26enne che ha subito gravi ustioni: è ora ricoverato in condizioni disperate. Il ministro dell'Interno Joachim Brudzinski ha raccontato la dinamica dell'incidente costato la vita alle cinque ragazzine.

Lo scenario che si è presentato ai vigili del fuoco è stato impressionante: dopo aver spento le fiamme che hanno avvolto per ore la struttura, i pompieri hanno ritrovato i cinque corpi. Secondo la stampa locale, ad uccidere le amiche sarebbe stato il monossido di carbonio. Monika Kosiec, una portavoce della polizia di Koszalin, ha spiegato ai media che le ragazze avevano deciso di andare a trascorrere qualche ora di divertimento nella escape room per festeggiare il compleanno di una di loro. Il ministro Brudzinski ha disposto accurate indagini per ricostruire la dinamica e capire le cause del rogo. In serata è arrivato anche il messaggio del presidente Andrzej Duda che via Twitter ha parlato di una "tragedia devastante. Possa Dio prendersi cura dei loro genitori e dei loro cari. RiP". Il sindaco di Koszalin, Piotr Jedlinski, ha annunciato per domenica una giornata di lutto cittadino.