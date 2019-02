Alcune persone sono rimaste bloccate all’interno di un palazzo, a Catania, in cui è divampato un incendio. A impedire ai residenti dell’edificio di uscire dai propri appartamenti, sarebbero il fumo e le fiamme, secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. L’incendio sarebbe partito da un’abitazione in via Giovanni Di Prima, nell’ex quartiere a luci rosse del capoluogo etneo. Gran parte delle persone sono state soccorse dai vigili del fuoco: nello specifico si tratta di coloro che erano rimasti bloccati all’interno di un appartamento al quarto e ultimo piano dello stabile. Nell’edificio, però, è presente anche una famiglia, composta da tre persone.

La famiglia si trova al secondo piano e sarebbe bloccata all’interno dell’appartamento. Giovanni Verme, comandante provinciale dei vigili del fuoco, assicura che la famiglia è comunque in sicurezza: “Sono assieme al nostro personale. Aspettiamo che la situazione si normalizzi prima di portarle fuori per evitare che restino intossicati dal fumo”. Sul posto sono al lavoro due squadre dei vigili del fuoco con autobotti e un’autoscala dei pompieri del comando provinciale di Catania.

L’incendio sarebbe divampato intorno alle 18, per cause ancora da accertare. Il rogo, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, è stato circoscritto. Paura per i residenti della zona, anche se l’incendio non riguarda altri edifici ed è stato domato dai pompieri che ora stanno procedendo con i lavori di spegnimento e di messa in sicurezza.