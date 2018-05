Le fiamme sono partite probabilmente dal basso e hanno logorato la struttura dalla base al punto tale da far collassare su se stesso l'edificio di 26 piani. È quanto accaduto questa notte a San Paolo in Brasile. Secondo le prime ipotesi, l'incendio sarebbe divampato a seguito di una fuga di gas intorno all'1.20 di notte, quando in Italia erano le 6.20 della mattina di martedì 1 maggio. Sul posto sono intervenuti circa 150 vigili del fuoco, impegnati nel disperato tentativo di domare le fiamme prima che crollasse il palazzo.

Un tentativo disperato, che dopo un'ora e mezzo si è chiusa nel modo più drammatico, ossia con il crollo dell'edificio di 26 piani. Secondo quanto si apprende dai media locali, l'edificio sarebbe dovuto essere disabitato, ma di fatto veniva usato dai senza tetta per ripararsi nelle ore notturne. Ciò ha limitato le conseguenze della tragedia, che comunque resta tale, dato che l'incidente ha causato la morte di almeno una persona. L'hotel che sorge a fianco al grattacielo crollato è stato evacuato per questioni di sicurezza.

Nel paese è ancora viva la memoria di incidente accaduto cinque anni fa, ma che per l'entità del dramma resiste al tempo. Il 27 gennaio 2013 divampò un incendio nella discoteca Kiss a Santa Maria, in cui si teneva una festa per adolescenti universitari. Morirono 232 persone, prevalentemente di asfissia.