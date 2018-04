Due vittime. È il bilancio di un incendio, quasi certamente di natura dolosa, sviluppatosi la scorsa notte in un noto e frequentato pub, il “Tonnina's”, di Catanzaro Lido, il quartiere marino del capoluogo calabrese. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco non è escluso che i due morti siano le stesse persone che stavano appiccando l'incendio al locale, un incendio presumibilmente per finalità estorsive. Sul posto nella notte sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Sellia Marina e di Catanzaro allertate da una pattuglia dei baschi verdi della Guardia di Finanza che aveva notato del fumo fuoriuscire dal locale durante un controllo. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore per domare le fiamme che hanno completamente distrutto il locale, che era uno dei più frequentati dalla movida del quartiere marino di Catanzaro. L'incendio è scoppiato quando il pub era chiuso e il fatto che le vittime non siano riconducibili alla gestione o alla proprietà del pub porterebbe a concludere che i due potrebbero aver appiccato il rogo e, poi, per qualche motivo, sono rimasti intrappolati dalle fiamme.

Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati trovati i due cadaveri – Nel sopralluogo al termine delle operazioni di spegnimento, all'interno del locale sono stati trovati i due corpi privi di vita. Apparterrebbero a due giovani, trovati semi-carbonizzati. Su quanto accaduto indaga la Squadra mobile, che sta cercando di identificare le due vittime. Dai primi rilievi effettuati con strumenti in dotazione al nucleo NBCR si ipotizza l'utilizzo di liquidi acceleranti e dunque la natura dolosa del rogo, ma sono ancora in corso ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti Guardia di Finanza, Polizia scientifica, magistrato e medico legale.