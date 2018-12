Un incendio si è sviluppato nella serata di giovedì in Francia in un appartamento a Bobigny, capoluogo del dipartimento della Senna-Saint-Denis, alla periferia nord di Parigi. Le fiamme hanno causato purtroppo la morte di almeno tre persone. Le vittime, stando a quanto si legge sui quotidiani francesi, sono tutte giovanissime: una ragazza di venti anni e due bambine di tre e sette anni. Sono tutte morte intossicate dal fumo sprigionato dalle fiamme, che si sono sviluppate intorno alle 21.20 in un appartamento di 100 metri quadri al primo piano di un condominio e sono state domate dopo due ore. Le fiamme non hanno fortunatamente raggiunto gli altri appartamenti del palazzo di diciotto piani. Secondo quanto riporta Le Parisien, nell'incendio sono rimaste coinvolte e ferite anche altre persone. Tre persone – si tratterebbe di tre adulti – hanno riportato ferite gravi e la loro prognosi è riservata mentre altre due sono rimaste ferite lievemente.

Sconosciute le cause dell’incendio – In seguito al rogo i locali del liceo di zona – l’incendio riguarda una casa nel quartiere Paul Eluard – sono stati messi a disposizione per ospitare gli inquilini del palazzo andato in fiamme. Le cause del grave incendio restano al momento sconosciute, ma uno degli inquilini intercettato da Le Parisien si è lamentato della scarsa manutenzione nel palazzo. A quanto emerso, qualche mese fa un altro rogo aveva interessato il settimo piano di questo edificio. “Ero con mio nipote in casa. Ho sentito urlare. Ho aperto la porta, il vicino mi ha detto ‘c’è fuoco’. Allora sono uscito”, ha detto un pensionato sconvolto che abita al piano terra, sotto la casa andata in fiamme. “Un signore era a terra, completamente bruciato. Voleva tornare indietro per salvare la moglie e i due figli”, ha detto invece un giovane testimone dell’accaduto.