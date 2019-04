Il professor Tomaso Montanari storico dell'Arte, intervistato da Fanpage.it ha commentato il violento incendio che nelle ultime ore sta bruciando distruggendola la cattedrale di Notre Dame di Parigi. Il rogo è divampato intorno alle ore 18.50 di oggi, lunedì 15 aprile, le cause sono ancora sconosciute ma all'interno della cattedrale erano in corso alcuni lavori. Sul posto sono al lavoro 400 vigili del fuoco.

Quanto è grave ciò che sta accadendo alla cattedrale di Notre Dame?

Non si tratta del primo incendio che si verifica a Notre Dame, quella della cattedrale è una storia travagliata come quella di decine di altri monumenti anche se non c'è nulla di paragonabile a ciò che stiamo vedendo: una scena apocalittica. Non sappiamo casa succederà: se la struttura portante dovesse cedere sarebbe la fine della cattedrale. Non si tratta solo dell'edificio esterno ma di tutto quello che c'è dentro centinaia di opere d'arte di tutti i secoli uniche al Mondo.

La cattedrale di Notre Dame è stata colpita da altri incendi?

Nostre Dame ha vissuto una storia segnata da diversi incendi, è stata restaurata nel 1800 ma il tetto era originale di epoca medievale, mentre la guglia crollata lambita dalle fiamme era ottocentesca. La cattedrale ha sofferto moltissimo nel tempo ma è arrivata a noi in ottime condizioni. Questo che sta accadendo in queste ore è un evento veramente drammatico.

Perché è un incendio che colpisce al cuore l'Europa?

La risposta è nei volti attoniti di centinaia di persone di tutto il mondo che con il cuore sono vicini ai parigini sulle sponde della Senna. Notre Dame non è solo un monumento cattolico ma è un simbolo della nostra vita civile. In questi giorni in vista delle elezioni europee ci domandiamo spesso se ci sentiamo appartenere a un'unica bandiera, se ha senso parlare d'Europa oggi, qui c'è la risposta, in un unica angoscia collettiva che ci lega tutti assieme.