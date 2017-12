Avrebbero incendiato la casa dei vicini nelle prime ore del mattino sorprendendo la famigliola a letto e causando così la morte di 4 bambini e il grave ferimento della loro mamma nello spaventoso rogo prima di scappare. È la pesantissima accusa nei confronti di due fidanzati inglesi, il 23enne Zac Bolland e la 20enne Courtney Brierley, arrestati dalla polizia dopo una caccia all'uomo e ora accusati di quattro omicidi di minori, lesioni gravi e danneggiamenti aggravati. Il dramma intorno alle 5 del mattino a Salford, nella zona di Manchester. Quando i soccorsi medici sono arrivati sul posto, la ragazzina più grande, una 14enne, era già morta, mentre un bambino di otto anni e una bimba di sette anni erano vivi ma in condizioni disperate e sono deceduti poco dopo l'arrivo in ospedale.

La quarta vittima è una bambina di tre anni intrappolata nell'attacco incendiario insieme alla madre e deceduta mercoledì in ospedale dove era stata ricoverata. La mamma, la 35enne Michelle Pearson, rimane ancora ricoverata in gravi condizioni ma non sa che i quattro figli sono morti. Secondo l'accusa, responsabile è il vicino di casa che si sarebbe presentato davanti all'abitazione dei vicini con diverse taniche di benzina e, approfittando delle impalcature che si trovavano sulla facciata, avrebbe cosparso il liquido incendiario su finestre e porte e probabilmente anche nel camino. Infine avrebbe dato fuco al tutto innescando un rogo che non ha lasciato scampo ai piccoli. L'uomo è stato arrestato poche ore dopo mentre era in macchina con la fidanzata che avrebbe partecipato all'efferata impresa. Al momento gli inquirenti non hanno voluto chiarire i motivi dietro all'assurdo gesto .