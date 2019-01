Dramma a Torino, dove un'anziana donna ha perso la vita questa mattina nel quartiere Santa Rita dopo avere probabilmente inalato i vapori di una sostanza usata per fare le pulizie in casa. La donna viveva in un appartamento al secondo piano di via Bistagno insieme al marito. Stando ai primi accertamenti della polizia potrebbe essere deceduta intossicata dalle sostanze utilizzate per pulire in casa.

Sulla base di quanto constatato l'anziana soffriva d'asma e avrebbe inalato i vapori di un mix di detersivi con cui intendeva pulire il pavimento. Le esalazioni le hanno causato una crisi respiratoria facendole perdere i sensi e svenire. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno escluso che potesse trattarsi di un intossicazione da monossido.

Il primo a prestare soccorso alla donna è stato il marito. Ha aperto immediatamente le finestre, poi ha cercato di portare la donna fuori da casa affinché non respirasse più sostanze per lei presumibilmente dannose. Qui l'hanno raggiunto i soccorsi del 118 ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano.