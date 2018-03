Doveva essere una vacanza, ma si è trasformata in una tragedia. Enrico Grespan, 36 enne di Vascon di Carbonera, in provincia di Treviso, è morto nel sonno mentre si trovava ad Oristano, in Sardegna, con alcuni amici per una breve villeggiatura. "Pesce", come lo chiamavano tutti quelli che lo conoscevano bene, è stato trovato morto nel letto della sua stanza dalla proprietaria della struttura, insospettita perché il cliente non arrivava a colazione. Il decesso nella notte tra giovedì e venerdì. Del tutto inutili i tentativi di salvare il 36enne, stroncato probabilmente da un arresto cardiocircolatorio.

La notizia ha lasciato sotto choc tutta Vascon e la "Sicurblok", l’azienda di famiglia di cui Enrico era responsabile commerciale. Atterriti dal dolore i genitori, il fratello e le decine di amici che ora lo piangono e si interrogano sulle circostanze riguardanti questa improvvisa e tragica morte. Proprio i familiari più stretti sono già in Sardegna e qui tenteranno di capire cosa è accaduto per poi riportare la sua salma a casa. I funerali, molto probabilmente, saranno celebrati la prossima settimana presso la chiesa parrocchiale di Vascon di Carbonera.

Prima delle esequie e del trasferimento è probabile che sul corpo del 36enne venga eseguito l’autopsia per chiarire le cause di un decesso che per ora resta senza una spiegazione chiara, plausibile. Enrico Grespan lascia il padre Alfio, la madre Nadia e il fratello Alberto. Lo scorso 21 febbraio "Pesce" aveva festeggiato il suo compleanno. Nessuno poteva immaginare sarebbe stato l'ultimo. Enrico lascia il padre Alfio Grespan, la madre Nadia e il fratello Alberto. La famiglia si è completamente chiusa nel dolore.