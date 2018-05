Sono terminate purtroppo tragicamente le ricerche di Elisabetta Carmignan, la donna di trentotto anni di Galzignano Terme (Padova) che risultava scomparsa dal pomeriggio di lunedì. La donna si era allontanata da un campeggio di Campo a Cortina d’Ampezzo, dove era andata in vacanza per qualche giorno con i suoi genitori. Da quanto emerso, nel primo pomeriggio del 30 aprile la trentottenne si era allontanata dalla roulotte dicendo di dover andare nella zona dei bagni. Ma da quel momento i familiari non l’hanno più vista. Le ricerche erano iniziate subito dopo la scomparsa e sono andate avanti fino a notte fonda per poi riprendere ieri mattina, quando purtroppo Elisabetta è stata trovata senza vita.

Sul posto anche l’unità cinofila molecolare del Soccorso alpino – Il corpo della trentottenne padovana è stato rinvenuto attorno alle 9 del primo maggio da una squadra di soccorritori. Si trovava nelle acque del torrente Boite, un po' prima di Dogana Vecchia. Alle ricerche hanno preso parte il Soccorso alpino di Cortina e San Vito di Cadore con due unità cinofile molecolari, gli agenti del Sagf di Cortina e Auronzo di Cadore, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Una volta trovato il corpo e constatato il decesso, la salma della donna è stata ricomposta e affidata al carro funebre. Gli investigatori stanno intanto cercando di chiarire i contorni della tragica vicenda.