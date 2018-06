“Un evento senza precedenti”. Diversi quotidiani hanno utilizzato questa espressione per raccontare quanto accaduto a un giovane in Francia. Una persona che, secondo quanto si legge sui media locali, è stata decisamente baciata dalla fortuna. Questo ragazzo, infatti, nell’arco di appena diciotto mesi avrebbe vinto due volte alla lotteria. Vincere un jackpot da un milione di euro è già un gran bel colpo di fortuna ma vincere due volte in un anno e mezzo giocando nella stessa tabaccheria è davvero qualcosa di difficile da immaginare. Ed è effettivamente quello che sarebbe accaduto a questo giovane residente nel dipartimento dell’Alta Savoia. 11 novembre e 18 maggio sono le sue date fortunata: in queste due giornate, l’11 novembre del 2016 e il 16 maggio di quest’anno, il fortunato giocatore ha giocato gli stessi numeri alla tabaccheria La Havane a Evian alla lotteria EuroMillions (un gioco più o meno simile al nostro Superenalotto che coinvolge diversi Paesi europei) e ha appunto vinto entrambe le volte.

Secondo quanto spiegano i media locali, il giocatore non ha indovinato i numeri estratti ma ha vinto grazie a un codice di due lettere e sette cifre che viene generato automaticamente a ogni giocata. Questa estrazione, che si chiama My Million, permette di vincere un milione di euro. Quante probabilità aveva questo giocatore di vincere due jackpot in così poco tempo? Il quotidiano francese Le Parisien lo ha chiesto a un professore di matematica secondo cui la probabilità di una doppia vittoria a così breve distanza di tempo è di 1 su 16mila miliardi. E a quanto pare, il fortunato vincitore sembrerebbe intenzionato a sfidare ancora la dea bendata: il suo obiettivo è vincere per una terza volta.