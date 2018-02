Se ne è andato lo scorso 26 novembre, lasciando un vuoto impossibile da colmare nel mondo della letteratura, del giornalismo e dell'impegno civile. Ma soprattutto tra i tanti, tantissimi amici che hanno deciso di tributargli un ricordo, domani 7 febbraio alle 18:30 alla WEGIL di Largo Ascianghi, a Roma. Un omaggio ad Alessandro Leogrande, autore de "La frontiera" a distanza di quasi tre mesi da quel maledetto giorno in cui ci ha lasciato per sempre. un modo per ricordare l’indefesso lavoro e la profonda umanità di Alessandro Leogrande, mente-alverare, è stato detto, scrittore, giornalista, intellettuale lucidissimo e impegnato.

Interverrano, tra gli altri, Mario Desiati, Nadia Terranova, Giulia Caminito, Vittorio Giacopini, Stefano Lucci, Angelo Matrandrea, Emiliano Sbaraglia, Gaja Cianciarelli, Nicola Villa. Da amici a scrittori, passando per giornalisti, operatori sociali, conterranei dell'amata Puglia a cui Alessandro restava molto attaccato. Senza dimenticare le grandi cause civili e di battaglia, dal caporalato agli immigrati.

“In difesa degli ultimi e dei ferocemente sfruttati nei più diversi contesti: nell’ambito del caporalato, degli immigrati, dei desaparecidos in Argentina, e ovunque ci sia stato un sopruso”. Con queste parole il padre di Alessandro Leogrande ne annunciava la scomparsa il 26 novembre posizionandolo in un delineato ruolo di militanza culturale e impegno sociale.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni. Email: info@wegil.it. Tel. 3346841506. Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00.