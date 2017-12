Dalle bare ai carri funebri, dagli arredi ai servizi cimiteriali, dai fiori ai prodotti cosmetici per il trattamento delle salme. Questo e molto altro si potrà trovare da oggi a domenica a Miggiano, in provincia di Lecce, per la FIA Expo, ovvero l'esposizione degli associati alla Funeral international association. "Abbiamo sempre desiderato un ritrovo che funga da catalizzatore per espositori dell’arte funeraria, cimiteriale, floreale e le agenzie funebri che ogni giorno si trovano ad accogliere e vivere i loro clienti sul campo, creando così una sinergia vincente per entrambi le parti", spiegano gli organizzatori. La manifestazione "riunirà centinaia di espositori (leader del settore) e migliaia di agenzie funebri dal 15 al 17 Dicembre 2017, per un viaggio di due giorni attraverso l’esposizione delle ultime novità, gare di saldatura, dimostrazioni, per rafforzare così le relazioni tra fornitori e agenzie, e vivere questo rapporto con una filosofia di collaborazione vincente".

L'evento non sarà aperto al pubblico ma solo agli addetti ai lavori e prevede un programma decisamente sui generis. Si disputeranno infatti gare di saldatura, di vestizione della salma e di tanatoestetica. "I singoli partecipanti potranno dimostrare la loro saldatura a caldo di cofani funebri – si legge sul sito dell'iniziativa – ed è previsto un premio a sorpresa". E ancora: "il servizio di tanatoestetica ha l'obiettivo di consegnare ai parenti il corpo del loro caro senza le offese della morte: pulito, ben vestito e ricomposto, in taluni casi anche parzialmente ricostruito, come nel caso di incidenti stradali". Alla manifestazione sono attesi almeno 50 espositori. La Funeral international association ha lo scopo di dare un vero volto alle imprese funebri chiedendo al governo di formare un albo professionale e di toglierci dalla categoria di commercianti o artigiani".