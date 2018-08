Mancano pochi giorni alla riapertura del Parlamento dopo la consueta pausa estiva e a breve gli onorevoli eletti lo scorso 4 marzo torneranno a lavorare a pieno regime e si troveranno a dover vagliare una serie di proposte di legge depositate durante questi primi 3 mesi di legislatura. In tutto sono quasi 1800 le proposte di legge depositate in Parlamento, per la precisione sono 1792 i testi normativi presentati dal 23 marzo scorso, primo giorno della nuova legislatura, una media pari a circa 13 proposte al giorno: 1049 sono i testi depositati a Montecitorio, mentre 743 quelli presentati a Palazzo Madama. Come spiega l'agenzia di stampa Ansa, la scorsa legislatura furono presentati nei due rami del Parlamento 8.004 progetti di legge in tutto e ne furono approvati solamente 410 (poco più del 5%), mentre nella 16sima legislatura, dei 9.572 progetti di legge presentati solamente 391 (circa il 4%) diventarono legge.

Ma che tipo di proposte di legge si troveranno a vagliare i nuovi senatori e deputati? Davvero svariati sono gli argomenti toccati, si va dall'introduzione del voto per i 16enni, alla legalizzazione dell'eutanasia, alla riduzione del numero dei parlamentari, fino allo stop ai senatori a vita, il ripristino di San Giuseppe come festività nazionale, la regolamentazione per l'utilizzo di stoviglie e cannucce, leggi per il corretto smaltimento dei bossoli delle cartucce utilizzati per l'attività venatoria, proposte che mirano a sopprimere le regioni e le province nonché le città metropolitane e proposte che vogliono la soppressione del quorum per la validità del referendum abrogativo.

La gran parte delle proposte di legge depositate sono di natura ordinaria, 105 quelle di modifica costituzionale, mentre 20 sono le proposte di legge di iniziativa popolare (che mirano soprattutto a introdurre misure a sostegno della maternità, della paternità e dei disoccupati; referendum per l'adozione di una nuova moneta in sostituzione dell'euro e alla legalizzazione dell'eutanasia. Nel corso di questi primi mesi di legislatura, a fronte della mole di proposte presentate dai parlamentari, è diventato legge un solo provvedimento del governo Conte, con la conversione del decreto relativo all'edilizia giudiziaria a Bari. Sono stati, inoltre, convertiti in legge altri quattro decreti del precedente governo Gentiloni, che erano prossimi alla scadenza. Sono stati, inoltre, approvati definitivamente il 31 luglio scorso, ma non ancora pubblicati, i provvedimenti relativi all'istituzione della Commissione Antimafia e alla Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Altri 11 progetti di legge, compreso il "decreto dignità", hanno finora ottenuto il sì da uno solo dei due rami del Parlamento e attendono l'esame dell'altro.