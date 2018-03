Louis, 16 anni, e Ella Maley, 14 anni, erano già in lutto per la morte del padre, quando è stata data loro la notizia che ogni figlio non vorrebbe mai sentire: “Vostra madre ha solo un mese di vita”. Ad Emma Malley, quattro anni fa è stato diagnosticato un cancro al seno, poi diffusosi anche al fegato. Inizialmente si pensava che la donna non sarebbe arrivata neanche a festeggiare lo scorso Natale. Dopo i test di gennaio, alla 40enne inglese sono state date solo poche settimane di vita, riferisce il Birmingham Mail. La triste notizia arriva dopo che il padre dei due adolescenti, Paul, 44 anni, è scomparso l'8 marzo dopo aver sofferto di una malformazione artero-venosa al cervello negli ultimi 18 mesi. La coppia, originaria del Balsall Common vicino Birmingham, avrebbe dovuto sposarsi il 19 marzo dopo aver trascorso 18 anni insieme, ma Paul non è riuscito a sopravvivere tanto a lungo da vedere quella la data.

"Emma è semplicemente incredibile, nonostante questa tragedia, sorride e trova ancora positività. Odia essere definita ‘un'ispirazione’, ma è quello che è" ha detto sua cugina ​​Kate al Mirror. "Lui l'adorava lei e lei adora lui. Nonostante tutta la tragedia degli ultimi due anni, hanno riso ancora insieme”. L'improvvisa morte di Paul ha scioccato la sua famiglia. Non erano consapevoli di quanto fosse malato e si pensa che l’uomo abbia nascosto la gravità del suo male per risparmiargli sofferenze e difficoltà. "Forse ha voluto minimizzare tutto a causa della malattia di Emma o forse non gli è stato detto", ha aggiunto Kate.

La donna ha creato una pagina di raccolta fondi, che mira a raccogliere £ 5.000 per aiutare Ella e Louis. In soli tre giorni ha superato quota 10mila sterline. "Sarà per il loro futuro, per le cose di cui hanno bisogno, per i loro grandi traguardi, e anche per qualche vacanze per, forse un'auto per Louis", ha detto Kate. C’è peraltro da dire che Ella ha bisogno di un supporto socio-psicologico a tempo pieno in quanto soffre di autismo, ed è attualmente in una scuola specializzata. "Anche oggi, quando ho visto Emma, ​​stava sorridendo", ha detto Kate. “Sto ancora sperando in un miracolo per Emma, stiamo ancora pregando. Grazie a tutti per il supporto dato alla nostra famiglia, è stato travolgente” ha aggiunto la donna.