Luigina Casanova Fuga, originaria di Roma, ma residente con la famiglia a Timau di Paluzza, attendeva da tempo quel cuore che le avrebbe dato una nuova vita. Lei, che già una decina di anni fa aveva avuto un problema cardiaco poi superato, alla fine ha dovuto arrendersi alla malattia. Una notizia che ha gettato tutta la comunità del centro in provincia di Udine in una situazione di profondo sconforto. Nulla infatti lasciava presagire un ritorno della patologia per la 43enne. Tuttavia le sue condizioni di salute non si sono stabilizzate e ha smesso di vivere nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine venerdì 2 febbraio, poco dopo mezzogiorno. Luigina lascia nel dolore un figlio e il marito Fabio, col quale si era trasferita in Carnia dalla Capitale da diversi anni.

“Una famiglia per bene, che si è ben inserita nel contesto della nostra comunità – assicura a Messaggero Veneto il sindaco Massimo Mentil che abita a pochi metri dalla famiglia colpita dal lutto –. Una scelta favorita dall’opportunità che Fabio ha avuto quando ha trovato occupazione alla Seima di Tolmezzo”. Mentil era vicino di casa della donna. “Una decina di giorni fa – prosegue il racconto del primo cittadino – è stata ricoverata all’ospedale per una miocardite acuta. Dovevano valutare i requisiti per inserirla nella lista di attesa per ricevere un nuovo cuore, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate”. E il sindaco prosegue: “Un lutto per tutta la nostra piccola comunità, dove tutti si conoscono e credo che ora tutti noi dobbiamo stringerci attorno a Fabio e al suo bambino per aiutarli a superare questo tragico momento”. Per i funerali occorrerà attendere l’autopsia cui sarà sottoposta nelle prossime ore la salma di Luigina.