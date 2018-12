Tarek Abbassi è stato definitivamente espulso dall'Italia. Il tunisino salito agli onori delle cronache per la sua fuga d'amore con la minorenne Angelica è stato imbarcato su un volo e rimpatriato nella terra natale. La sua storia, diventata popolare per la fuga con la fidanzata sedicenne, è in realtà costellata da diverse condanne per vari reati, tra cui spaccio di droga e da diversi tentativi di sottrarsi all'espulsione, non ultimo quello dello scorso settembre. Approfittando del guasto all'aereo che lo avrebbe condotto in patria, Abbassi si era e reso irreperibile per fuggire con la sua Angelica ed eludere in tal modo il veto posto dai genitori di lei alla loro relazione.

Durante la lontananza da casa il tunisino aveva chiamato più volte i genitori della ragazza, in alcuni casi anche con toni minacciosi, dicendo loro che l'avrebbe portata via con sé, cosa che per fortuna non è avvenuta. Dopo un periodo trascorso in casa di alcuni parenti del tunisino ad Ancona, alla fine Angelica ha deciso di tornare in famiglia, ma senza Tarek. Il tunisino sarà rintracciato qualche giorno dopo in casa del fratello a Chiaravalle. Se dovesse tornare in Italia, ora per Abbassi scatterebbe l'arresto immediato, il processo per direttissima e un nuovo procedimento di espulsione.